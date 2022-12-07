Иностранец пешком пришел из Финляндии в Россию

На границе с Финляндией поймали двух нарушителей. Один шел в Суоми, а другой - обратно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двух нарушителей задержали на российско-финской границе сотрудники Погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти. Один из иностранцев пытался пробраться из России в Суоми, для чего прихватил рюкзак с едой, плоскогубцы и туристическую горелку для костра. А второй...пришел лесами из Финляндии в Россию.

- В Выборгском районе пограничниками задержан иностранный гражданин без документов, который незаконно пересек границу со стороны Финляндии и пешком пришел к автомобильному пункту пропуска «Торфяновка», - сообщает пресс-служба погрануправления.

Пограничники удивились, а после задержали непрошенного гостя. Позднее суд оштрафовал иностранца за нарушение пограничного режима. А самого мужчину передали финским стражам границы.

В ФСБ отмечают, что это не первый подобный случай. С июля по декабрь 2022 годы было задержано пять человек, пришедших из Финляндии в Россию. Всех вернули обратно.