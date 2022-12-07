Высокое атмосферное давление месяц держалось в Петербурге

Атмосферное давление в Петербурге почти месяц оставалось повышенным относительно нормального Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Санкт-Петербурга почти месяц прожили с повышенным атмосферным давлением. Оно поднялось еще в середине ноября и начало понижаться только в ночь на 7 декабря 2022 года. Поэтому, если кто-то за последний месяц чувствовал себя плохо и переживал головные боли - это не удивительно. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Атмосферное давление в городе почти месяц оставалось повышенным относительно нормального. Ночью 13 ноября в тылу обширного циклона атмосферное давление в Санкт-Петербурге повысилось и больше не опускалось ниже нормы. Большую часть этого длительного периода антициклон устойчиво определял погоду в нашем регионе. Только 23 ноября сказывалось влияние периферии неглубокого циклона, - рассказал синоптик.

Сейчас давление продолжает постепенно понижаться и приходить в норму.

Также в город приходит циклон по имени Zora, который принесет снег и небольшое потепление.