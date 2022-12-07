Около килограмма наркотиков нашла полиция в квартире рецидивиста в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция провела обыск в квартире у рецидивиста и обнаружила у него очень крупную партию наркотиков. Обыски прошли в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Об этом 7 декабря 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 6 декабря сотрудниками полиции проведен обыск в квартире неоднократно судимого 31-летнего мужчины в доме 18 по улице Партизана Германа по ранее возбужденному уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, - сообщили правоохранители.

В квартире было найдено несколько пакетов и коробка, в которых находился порошок. Экспертиза установила, что это синтетическое вещество массой в 840 грамм.

Полицейские выяснили, что наркотики планировалось продавать через тайники-закладки. В отношении хозяина квартиры возбуждено еще одно уголовное дело по факту приготовления к незаконному сбыту наркотиков.