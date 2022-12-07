С компании Hyundai через суд требуют 350 млн рублей за строительство моторного завода в Петербурге

За строительство моторного завода требуют 350 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские компании, строившие моторный завод Hyundai, подали иск на сумму в 350 миллионов рублей к корейскому автопроизводителю. Причиной стало удорожание прописанных в проекте работ, на оплату которых сейчас не нашлось денег.

- В марте и апреле в Арбитражный суд поступили иски от АО «Строительно–монтажное управление №2 треста 16», и ООО «Стройтехимпорт». Ответчиком по обоим спорам указано ООО «Хендэ инжиниринг рус», - пишет «Деловой Петербург».

Первая компания требует с Hyundai Engineering 185,5 миллиона рублей, а вторая — 156,6. В октябре суд удовлетворил первый иск, а в ноябре - второй. Также петербургские компании добились наложения обеспечительным мер на счета и собственность корейского подразделения. Ответчик попытался оспорить это решение, но безуспешно.

При этом все активы «Хендэ инжиниринг рус» составляют 283 миллиона рублей. То есть при взыскании долга, предприятие будет обанкрочено.

Напомним, что моторный завод был открыт в Петербурге в сентябре 2021 года. Он, как и головное предприятие по выпуску автомобилей, находится в простое с марта 2022 года.