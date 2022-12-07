Новый архивный комплекс построят в Петербурге

В Петербурге построят новый архивный комплекс Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге собираются построить новый архивный комплекс для государственных архивных учреждений. Церемония установки закладного камня состоится 8 декабря 2022 года. Это будет девятиэтажное здание, где будет храниться исторический архив Северной столицы и государственный архив литературы и искусства города. Об этом сообщили в Смольном.

- В Петербурге сегодня одна из самых лучших и технически оснащенных архивных служб в России. В новом здании сразу у двух городских архивов появятся новые просторные помещения, комфортные условия для работы сотрудников. Новые читальные залы позволят обслуживать больше пользователей. Но самое главное – там будут современные условия для хранения бесценных исторических документов, - отметил губернатор Александр Беглов.

Помимо самого архива в здании будут помещения для реставрации, дезинфекции, переплета, а также читальные залы и выставочные залы. Из бюджета на строительство задания выделят 1,8 миллиард рублей. Работы планируется завершить к осени 2024 года.