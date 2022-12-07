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НовостиОбщество7 декабря 2022 10:36

ЗакС утвердил передачу рек и каналов Петербурга в федеральное ведение

Решать закрывать или открывать движение по акваториям будут федеральные ведомства
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Фонтанку и канал Грибоедова исключат из числа водных путей Петербурга

Фонтанку и канал Грибоедова исключат из числа водных путей Петербурга

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Законодательное собрание Санкт-Петербурга согласилось отдать реки и каналы города в федеральное ведение. Это значит, что решать закрывать или открывать движение по акваториям будет не город, а федеральные ведомства. Такое решение было принято на заседании 7 декабря 2022 года.

- Станет возможным контроль федеральных органов над ситуацией на наших водных путях. Также будет усилен контроль и будет немножко больше порядка на наших же внутренних водных путях, - отметил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко.

Отметим, что федералам будут переданы не все реки и каналы города. В списке законопроекта находятся реки Фонтанка, Мойка и Ждановка, а также канал Грибоедова, Крюков канал, Зимняя канавка и Кронверский пролив.