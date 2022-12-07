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НовостиОбщество7 декабря 2022 10:46

Смольный запустил в Telegram чат-бот с тарифами на услуги ЖКХ в Петербурге

С его помощью можно узнать стоимость «коммуналки»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Чат-бот поможет узнать тарифы на услуги ЖКХ.

Чат-бот поможет узнать тарифы на услуги ЖКХ.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по тарифам запустил в мессенджере Telegram чат-бот с тарифами на ЖКХ в Петербурге. Благодаря этому сервису, можно легко узнать сколько стоит вода, отопление, свет, вывоз мусора и другие услуги. Поможет бот и автомобилистам, интересующимся ценами на парковку и эвакуацию, в самом крайнем случае.

- Запустили в Telegram чат-бот «Тариф-эксперт» для помощи петербуржцам. Сейчас он знает все об актуальных тарифах на коммунальные услуги, транспорт, парковку, а также на эвакуацию и хранение автотранспорта, - сообщает пресс-служба комитета.

Но в ведомстве уже пообещали, что научат бота новым знаниям, чтобы он мог рассказать и о других полезных для жителей Петербурга вещах. тем более, что тарифов на различные услуги в городе еще очень много.