Полицейские нашли женщину, укравшую больного ребенка из реанимации в Петербурге

Полиция нашла женщину, укравшую ребенка из реанимации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские нашли и задержали женщину, укравшую больного ребенка из реанимации петербургской больницы. 4-месячого малыша мать увезла в Ленобласть, не спросив врачей. Там ее и обнаружили.

- В ночь на 7 декабря полицейские Всеволожского района обнаружили беглянку в деревне Порошкино, вызвали «скорую помощь» и передали младенца врачам, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что последнее время женщина вместе с ребенком жила в кризисном центре, где принимают матерей в трудной жизненной ситуации. 3 декабря заболевшего малыша отвезли в больницу. А 6 числа мать пришла в больницу и самовольно унесла ребенка, находящегося в тяжелом состоянии.

Сейчас малыш снова находится под присмотром медиков, а его мама - в полиции. В отношении нее может быть возбуждено уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей.