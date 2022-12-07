Фуру развернуло на заснеженном Мурманском шоссе и перекрыло трассу под Петербургом

Фура перекрыла Мурманское шоссе под Петербургом Фото: принтскрин видео.

Сильный снегопад в Санкт-Петербурге принес свои негативные последствия. Днем 7 декабря 2022 года на Мурманском шоссе в сторону города на заснеженной дороге развернуло фуру, да так, что на полностью перегородила весь проезд. Об этом в социальных сетях рассказали автомобилисты.

- Дорога скользкая. Плюс по-любому кто-то спереди накосячил. По этому и пришлось ему так тормознуть что его сложило, - предположил один из автомобилистов.

- Не удивительно, такая снежная каша на дороге, а скорость мало кто снижает, да и про дистанцию народ вроде бы и не слышал..., - отметил другой.

Из-за ДТП вся дорога от Кировская в сторону Петербурга оказалась полностью перекрыта. Возможности объехать пробку у легковушек нет совсем. Поэтому автомобилисты ждут, пока на место прибудет тягач и сможет вытащить фуру из ее положения.

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