В петербургские бары и рестораны больше года поставляли элитный алкоголь из гаражей

В Петербурге накрыли поставщиков сомнительного спиртного бары и рестораны. Фото: МВД РФ.

Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями накрыли в Петербурге группу подпольных алкомагнатов. Предприниматели поставляли в бары и рестораны города сомнительный алкоголь, выдаваемый за элитный. При этом спиртное не имело маркировки, а хранилось в обычных гаражах.

- Злоумышленники организовали криминальный бизнес в сентябре 2021 года. Они наладили поставку спиртного неизвестного происхождения в заведения Северной столицы, - сообщает пресс-служба МВД России.

Во время обысков оперативники изъяли более 500 литров алкоголя с этикетками элитных брендов. Если алкоголь настоящий, его стоимость оценивается в миллион рублей. А у одного из подозреваемых дома нашлись 65 ящиков электронных сигарет. Также без российских акцизных марок и прочих документов.