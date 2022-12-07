Закладчика с крупной партией наркотиков задержали на Ладожском вокзале Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на Ладожском вокзале задержали закладчика с крупной партией наркотиков. Подозрительного мужчину заметили сотрудники управления на транспорте МВД, когда патрулировали территорию рядом с железной дорогой. Об этом 7 декабря 2022 года рассказали в ведомстве.

- Вблизи железнодорожных путей на территории Ладожского вокзала по подозрению в незаконном обороте наркотических средств установлен 34-летний уроженец одного из среднеазиатских государств, - рассказали в полиции на транспорте.

Сотрудники полиции досмотрели мужчину и нашли у него 40 свертков, перемотанных изолентой. После они отправились домой к закладчику, где было обнаружено еще 30 таких свертков. Все содержимое было направлено на экспертизу, которая установила, что в свертках находится марихуана в общей сложности 89 граммов.

По факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.