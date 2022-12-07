Заяц убирал снег у Дворцовой площади в Петербурге

Природа настолько очистилась, что зайцы вышли убирать снег в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сильный снегопад, который обрушился на Петербург, вывел на работу не только дворников, но и ...зайцев. Огромного плюшевого зверя, сгребавшего лопатой снег, заметили в самом центре города, у Дворцовой площади.

- Человек в костюме зайца с большими ушами весело убирал снег на Большой Морской улице у арки Главного штаба, рассказали корреспонденты «КП-Петербург», которые отправились на Дворцовую оценить главную новогоднюю елку.

Сама елочка уже стоит на своем месте, ее привезли в город ночью и смонтировали утром. Сейчас рабочие прикручивают к стволу 100-летнего дерева ветки, срезанные для транспортировки. Окончательный вид с гирляндами и прочими украшениями елка примет к 20 декабря.