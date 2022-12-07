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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 14:27

Трубу с холодной водой прорвало у ТЦ «Меркурий» на севере Петербурга

Из-за аварии на Беговой улице образовалось небольшое озеро
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На углу Беговой и Савушкина прорвало трубу с водой. Фото: "Водоканал СПб"

На углу Беговой и Савушкина прорвало трубу с водой. Фото: "Водоканал СПб"

Магистральный трубопровод прорвало на севере Петербурга. Днем в среду жители Приморского района заметили огромную лужу на перекрестке Беговой улицы с улицей Савушкина. Водой заливало проезжую часть у ТЦ «Меркурий».

- В 15:57 на горячую линию «Водоканала» поступила заявка о вытекании воды по адресу: улица Савушкина, дом 139. В ходе обследования было выявлено нарушение на трубе диаметром 300 мм, - сообщает пресс-служба предприятия.

Аварийная бригада локализовала вытекание воды и перенаправила сток в канализацию. Сейчас на месте ЧП идет работа по ликвидации последствий аварии. В «Водоканале» уверяют, что все жители района полностью обеспечены холодным водоснабжением.

Отметим, что по совпадению, сегодня же в этом микрорайоне плановые работы проводит «ГУП ТЭК», из-за чего в дома с 10 утра до 10 вечера обещали отключить горячую воду и отопление.