Огромная очередь выстроилась в Эрмитаж из-за бесплатного входа

Бесплатный вход привел к ажиотажу. Фото: телеграм-канал "Нетипичный Питер".

Огромную очередь заметили днем 7 декабря во дворе Государственного Эрмитажа. Причиной столпотворения стала ежегодная акция. Традиционно в День святой Екатерины вход в музей становится бесплатным.

- Сегодня мы также отмечаем День Эрмитажа. По случаю праздника для гостей подготовлена специальная программа, - отмечал директор музея Михаил Пиотровский.

По этой причине, либо из желания сэкономить 500 рублей на билете, но жители Северной столицы массово пошли на встречу с искусством. В итоге во дворе Эрмитажа собрались длиннющие очереди к кассам. Стоять в них надо было долго.

- Все хотят увидеть культурное наследие, но не все могут это себе позволить по стоимости. А бесплатных дней в Эрмитаже не так много, чтобы покрыть потребность многомиллионного города. Вот и дикие очереди, - пишут в комментариях на странице ВКонтакте читатели «Комсомолки».