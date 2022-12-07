В Петербурге второй день подряд 8-балльные пробки на дорогах

В Петербурге 8 баллов. Фото: Яндекс.Карты.

Петербургские водители второй день подряд живут в состоянии пробки. Вечерние заторы еще до наступления часа пик составили внушительные восемь баллов. Онлайн-карта города покраснела и покрылась значками аварий. Водители винят во всем снег и неаккуратность других автомобилистов.

- Авария на Литовской улице в левом ряду, собирается пробка; «Паровозик» на КАД, на съезде в Красное Село; Прямо на въезде в Шушары столкнулись «БМВ» и «Инфинити», - перечисляют проблемные места подписчики паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Но это далеко не весь список аварий, затрудняющих проезд по городу вечером 7 декабря. Так, в огромной 7-километровой пробке стоит внешняя сторона КАД от Пулковского шоссе и до Софийской улицы.

На въезд в Петербург замерла сама Софийская. Пробка в обе стороны собралась на Ивановской улице и Невском путепроводе от проспекта Славы. На другом берегу стоит Народная улица. Все очень плохо на пересечении Лиговского проспекта и Обводного канала, у метро «Площадь Александра Невского», на Большом проспекте П.С., на набережных и много где еще.