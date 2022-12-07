В Петербурге сделку на строительство ЖК расторгли из-за нового Генплана

Сделка расторгнута по решению суда Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге сделка на строительство жилищного комплекса в Калининском районе была расторгнута из-за нового Генерального плана. Договор купли-продажи двух земельных участков со шведской строительной компанией «Бонава» был разорван в судебном порядке по инициативе завода по производству пластмасс «Пластполимер».

- После заключение договора произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при подписании договора. Поэтому арбитражный суд удовлетворил требование «Пластполимера». Кроме этого, правительственная комиссия не согласовала сделку с резидентами недружественных стран , - пишет «Деловой Петербург».

Эксперты оценивают сделку, которая теперь не сможет совершиться, на 0,9 – 1,2 миллиарда рублей. На расторжение договора повлиял не только новый Генеральный план, но и уход с рынка шведской компании «Бонава». По существующим процедурам шведской компании расторгнуть документ можно было только через суд.