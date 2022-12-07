Спуск к сфинксам на Университетской набережной закроют на год

Участок набережной со спуском к сфинксам закроют на ремонт. Фото: Яндекс.Карты.

Ремонтные работы почти на год ограничат доступ к скульптурам сфинксов на Университетской набережной Петербурга. В ближайшее время здесь начнут приводить в порядок участок береговой линии со спуском к Неве, который пришел в плачевное состояние.

- Специалисты зафиксировали смещение гранитных плит, сколы и трещины на камнях, деформация диабазового покрытия и другие повреждения, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Реконструкция будет проходить на участке Университетской набережной от съезда с Благовещенского моста и до Кадетской линии. Движению транспорта работы не помешают, а вот пешеходам придется переходить на другую сторону дороги. Спуск к Неве также будет закрыт до октября 2023 года.