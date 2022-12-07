Безногий инвалид на коляске убирал снег в Пушкине

Человек на инвалидной коляске убирал снег в Пушкине. Фото: vk.com/spb_ch_p_l

Не только зайцы, но даже инвалиды вышли на уборку снега в Петербурге. Так, в Пушкинском районе посильную помощь дворникам решил оказать безногий мужчина на инвалидной коляске. Видео, как он гребет снег лопатой, в соцсетях опубликовали местные жители.

- Перенесемся в Пушкин, на улицу Шишкова, 32/15. Там мужчина-инвалид вынужден сам чистить тротуар от снега, - пишут жители Пушкина в группе ВКонтакте «Питер/Пиши. Читай. Люби».

В комментариях горожане отмечают, что дворники активно работают у администрации района, но не всегда успевают убрать во дворах. Поэтому инициативу приходится брать в свои руки.

Отметим, что на заснеженные дороги и тротуары жалуются и жители Петербурга. Коммунальные службы не успевают убирать снежную кашу, а соль, которой борются со снегом, превращает дороги в черное слякотное месиво.

- По тротуару пойти невозможно. Все ноги мокрые и грязные. Лучше бы не сыпали столько соли, а просто убирали снег лопатами. Так намного чище будет, - возмущаются читатели «КП-Петербург».