Врачи в Петербурге спасли жизнь школьницы, потерявшей много крови из-за конфликта с сестрой

12-летнюю девочку оперировали восемь часов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге врачи спасли 12-летнюю девочку, которая получила серьезные травмы после конфликта с сестрой. Школьница разбила ногой стекло межкомнатной двери, из-за этого началось сильное кровотечение.

- Девочка получила резаные раны бедра, голени и стопы, а также серьезные повреждения подколенной артерии и вены, - рассказали в пресс-службе Педиатрического университета Петербурга.

Из-за полученных травм пострадавшая потеряла больше половины объема циркуляционной крови. Состояние подростка было крайне тяжелым. Главной задачей врачей стало восстановление кровоснабжения левой ноги 12-летней пациентки. Потребовалась аутовенозная пластика.

Врачи восемь часов оперировали девочку, и в итоге им удалось спасти жизнь школьницы и сохранить конечность.