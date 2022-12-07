119 исков об отмене решений о мобилизации находятся на рассмотрении судов Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Районные суды Петербурга зарегистрировали 119 административных исковых заявлений об оспаривании решений о мобилизации. Лидером по количеству исков стал Невский район - там 20 таких заявлений. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Во Фрунзенском районе зарегистрировано 15 исков, в Красногвардейском – 14 заявлений, в Московском и Калининском по 12. 9 исков принято в Красносельском райсуде. По 7 заявлений зарегистрировали в Выборгском и Кировском районе. 6 призывников обратились в Приморский и Колпинский районы. Всего 5 исков в Ленинском районе, - говорится в сообщении ведомства.

Меньше всего исков об оспаривании решений о мобилизации оказалось в четырех районах города. По два таких заявления поступило в Василеостровский и Пушкинский райсуды, и по одному иску – в Октябрьском и Петроградском районах.

Из всех заявлений частично удовлетворено только одно. В 44 случаях – в удовлетворении требований отказано. По 22 искам производство прекращено. Кроме этого, шесть человек пожаловались после постановлений о неявке в военкомат. Две жалобы уже рассмотрены.