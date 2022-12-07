В Петербурге гиды и экскурсоводы повысили квалификацию

Работникам с трехлетним опытом вручили дополнительные аттестаты Фото: Пресс-служба Смольного

В Петербурге гиды и экскурсоводы прошли дополнительное обучение и повысили свою квалификацию. В «Невской Ратуше» 6 декабря им были вручены идентификационные карточки и аттестаты.

- В Северной столице успешно реализуется система обязательной аттестации экскурсоводов. Мы лидируем не только по количеству туристских предложений, но и по числу гидов и экскурсоводов, - отметил председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

В этот раз аттестацию прошли экскурсоводы, опыт работы которых более трех лет. Они выполняли только практическое задание. Участники продемонстрировали высокий уровень знаний и широкую эрудицию.

Следующая аттестация гидов-переводчиков и экскурсоводов запланирована на конец января 2023 года. 13 декабря этого года специалисты пройдут аттестацию по работе со слабослышащими туристами.