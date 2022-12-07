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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 17:44

Пропавшую 68-летнюю пенсионерку больше недели ищут в Петербурге

Пожилая женщина пропала 29 ноября
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пожилая женщина пропала 29 ноября. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Пожилая женщина пропала 29 ноября. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 68-летнюю жительницу Петербурга. О местонахождении женщины ничего не известно с 29 ноября этого года. Ориентировка с фотографией пропавшей петербурженки появилась на странице сообщества «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

- Женщина 1954 года рождения пропала в Петербурге больше недели назад, - сообщается в ориентировке, которую распространяют в социальных сетях.

Рост пропавшей пенсионерки – 167 сантиметров. Она худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и серо-зелеными глазами. В день пропажи на ней была надета предположительно черная куртка, валенки с бордовым узором и серая шапка.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые готовы отправиться на поиски 68-летней пожилой женщины.