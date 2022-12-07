Более 24 тонн апельсинов, зараженных личинками мух, задержали в порту Петербурга

Сотрудники Россельхознадзора задержали в порту Петербурга партию апельсинов Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Россельхознадзора задержали в порту Петербурга партию апельсинов, общий вес которых составил 24,6 тонн. Цитрусовые фрукты не прошли карантинный фитосанитарный контроль. Апельсины доставляли в Петербург морским транспортом из Южно-Африканской Республики.

- Во время досмотра в Северной столице во фруктах найдены мертвые и живые личинки, которые схожи с опасным карантинным объектом, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

После экспертизы выяснилось, что апельсины заражены личинками натальской плодовой мухи. Несмотря на то, что насекомое было включено в перечень карантинных объектов еще 15 июля 2022 года, для Петербурга это первый случай выявления этих мух.

Сотрудники ведомства запретили ввоз зараженных 24,6 тонн апельсинов на территорию России. Груз отправится обратно в ЮАР.