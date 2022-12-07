Краснокнижного зимородка сфотографировали в Ленобласти

Редкая птица замечена на реке. Фото: t.me/astrophotoboloto

Редкую птицу заметили в Ленинградской области. Зимородка, очень похожего на попугая, сфотографировали около реки. Фотографии появились в телеграмм-канале «Астро Фото Болото».

- Зимородка иногда принимают за попугая из-за яркого оперения. Птица очень скрытная и боязливая, но сегодня посчастливилось сфотографировать её с довольно близкой дистанции, - говорится в сообщении в телеграмм-канале.

Размером зимородок чуть больше воробья и заметить его можно только благодаря яркому окрасу – оранжевая грудка и сине-зеленая или бирюзовая спинка. Зимородок обыкновенный внесен в Красную книгу Петербурга и Ленинградской области.

Обычно птицы селятся поближе к воде и песчаным берегам. В Ленобласти такого красавца можно встретить очень редко.