Все сотрудники завода Toyota в Петербурге будут уволены до конца 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завод «Тойота» в Петербурге уволит всех сотрудников до конца 2022 года. Процесс увольнения начался еще 14 ноября. Большая часть работников уже уволены по соглашению сторон. В штате сейчас числятся 137 человек.

- Мощность завода «Тойота» в Петербурге составляла 100 тысяч автомобилей в год. Предприятие было введено в эксплуатацию в конце 2007 года, но теперь его деятельность подходит к концу, - пишет «Интерфакс».

В середине ноября этого года сообщалось, что в простое на заводе находятся 1937 сотрудников. А в сентябре, по оценке компании, общее количество работников составляло 2,35 тысяч человек.

Напомним, 30 ноября завод «Тойота» оцепили ОМОН. Это был последний рабочий день предприятия перед закрытием. В этот день специалисты проверили, как на заводе соблюдается налоговое и трудовое законодательство.