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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 19:54

Суд в Петербурге отобрал самокат у мужчины за пьяную езду

Нарушителя лишили водительских прав на два года
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд назначил нарушителю 200 часов обязательных работ

Суд назначил нарушителю 200 часов обязательных работ

Суд в Петербурге конфисковал у мужчины электросамокат, на котором он катался в пьяном состоянии. Сначала, в сентябре этого года, нарушителя арестовали на 10 суток за управление транспортом в таком состоянии. Вечером 9 октября мужчина снова пошел кататься выпившим. И в этот раз устроил ДТП.

- Электросамокат может ехать со скоростью до 55 километров в час. Мощность двигателя транспортного средства составляет 1000 ватт. 9 октября петербуржец на самокате въехал в автомобиль «Ауди», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Суд назначил нарушителю 200 часов обязательных работ. Кроме этого, мужчину лишили водительских прав на два года. А электросамокат отобрали, он будет обращен в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.