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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 20:22

Садовый дом полностью сгорел в Пушкинском районе Петербурга

Огонь тушили 10 спасателей
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место ЧП выезжали две пожарные машины

На место ЧП выезжали две пожарные машины

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Садовый дом загорелся в Пушкинском районе Петербурга вечером 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Петербургском шоссе поступило в 22:29. На место происшествия незамедлительно выехали техника и пожарные, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Деревянный одноэтажный дом, площадью 5 на 10 квадратных метров горел по всей площади: до приезда пожарных пламя охватило все здание. Спасателям удалось локализовать возгорание в 23:02.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали две пожарные машины. Огонь тушили 10 спасателей.