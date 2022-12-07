Садовый дом полностью сгорел в Пушкинском районе Петербурга

На место ЧП выезжали две пожарные машины
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Садовый дом загорелся в Пушкинском районе Петербурга вечером 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.
- Сообщение о пожаре на Петербургском шоссе поступило в 22:29. На место происшествия незамедлительно выехали техника и пожарные, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
Деревянный одноэтажный дом, площадью 5 на 10 квадратных метров горел по всей площади: до приезда пожарных пламя охватило все здание. Спасателям удалось локализовать возгорание в 23:02.
По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали две пожарные машины. Огонь тушили 10 спасателей.