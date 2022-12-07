Строители из Петербурга восстанавливают дома и больницы в Мариуполе Фото: Пресс-служба Смольного

Специалисты из Петербурга помогают восстанавливать Мариуполь. Сейчас они ведут восстановительные работы на 37 социально значимых объектах. В их число входят не только жилые дома, но и объекты образования, здравоохранения, спорта и благоустройства.

- Уже введено в эксплуатацию восемь домов. Они заселены на 70%. Запущены 24 лифта, есть электричество, тепло и вода, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

В феврале следующего года будут сданы детская и взрослая поликлиника, а также онкологический центр городской больницы. Кроме этого, в том же месяце будет сдан многопрофильный спортивный центр. Но и это не полный перечень объектов.

- Отремонтируем здание центра детского и юношеского творчества. Сейчас там занимаются 900 детей, но отопления в здании нет. До конца этого года запустим отопление, - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.