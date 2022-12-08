Цены на книги выросли на 20% за год в магазинах Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

В магазинах Петербурга на 20% за год выросли цены на книги. Цены подняли из-за того, что увеличилась себестоимость продукции и начался дефицит материалов и оборудования. При этом спрос на литературу осенью упал на 30% от средних показателей.

- В настоящее время средняя стоимость художественной книги в магазине составляет 800 рублей. Профессиональная и детская литература стоит 1000 рублей, - пишут «Ведомости».

Себестоимость книг выросла до 30% в этом году. Типографиям пришлось заменить оборудование китайскими машинами, ведь зарубежные краски и комплектующие ушли с российского рынка. Кроме этого, возникли проблемы с дефицитом бумаги и обложечного картона.

Представители индустрии отметили, что в последние десять лет книжная отрасль находится в перманентном кризисе из-за того, что большинство читателей перешли на интернет-версии книжных изданий.