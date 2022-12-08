Сильный ветер и до минус 12 градусов ожидается в Ленобласти 8 декабря

В Ленобласти пройдет сильный снег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода ожидается в Ленинградской области 8 декабря. В разных районах региона пройдет небольшой и сильный снег. Местами ожидается метель, но она будет слабой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Южный и юго-восточный ветры подуют со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от -4 до -12 градусов, а днем – от 0 до -8 градусов. Будет понижаться атмосферное давление, - говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода ожидается 7 декабря в Северной столице. Скорость юго-восточного ветра достигнет 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от пяти до семи градусов со знаком минус, а днем будет от -1 до -3 градусов. На дорогах ожидается гололедица, предупреждает ГУ МЧС России по Петербургу.