Продуктовый ларек сгорел в Красногвардейском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в ночь на 8 декабря 2022 года сгорел продуктовый ларек. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 3:37 часов ночи. Полыхала небольшая постройка на проспекте Наставников. На место незамедлительно выехали спасатели, рассказали в управлении МЧС по Северной столице.

- Поступило сообщение о пожаре возле дома 3 на проспекте Наставников. Горел продуктовый ларек размером три на пять метров. Огонь охватил обстановку на площади трех квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Тушить огонь приехали две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС. Благодаря оперативной и слаженной работе они потушили пламя уже через 20 минут после заявки. Благо, пострадавших в результате пожара нет.

Причина возгорания на данный момент неизвестна. Это предстоит установить специалистам.