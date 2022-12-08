Циклон «Зора» принесет метель в Петербург 8 декабря

Метель и минус 1 градус будет в Петербурге 8 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург оказался во власти "Зоры". Это циклон, который пришел в город накануне и принес с собой снежную, но более теплую погоду. Температура воздуха 8 декабря 2022 года окажется совсем слегка морозная, но при этом Северную столицу ждет метель. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует циклон, названный немецкими метеорологами "Зора". И центр которого в середине дня окажется практически над акваторией Финского залива. Его стараниями в регионе облачно, временами будет идти снег, возможны слабые метели, - отметил синоптик.

Днем в Петербурге температура воздуха будет в пределах всего минус 1-3 градусов, по Ленинградской области чуть-чуть прохладнее - 1-6 градусов ниже нуля. Ветер сохранится теплый, юго-восточный 5-10 метров в секунду.

В пятницу характер погоды изменится мало.