Машина воспламенилась на Васильевском острове Петербурга 8 декабря

Машина воспламенилась на Васильевском острове Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Внезапный пожар произошел на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Рано утром 8 декабря 2022 года на 22-й линии воспламенился автомобиль. Сообщение на пульт экстренной службе о пожаре поступило в 6:10 часов утра. На место незамедлительно выехали спасатели, рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Поступило сообщение о том, что возле дома 1 по 22-й линии Васильевского острова горит автомобиль марки "Вольво". У машины горел отсек двигателя, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На место сразу же выехали две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС Северной столицы. Однако их помощь не потребовалась, так как хозяин автомобиля смог потушить пламя еще до приезда пожарных.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Причину возгорания предстоит установить специалистам.