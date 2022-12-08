Без вести пропавшего мужчину четыре месяца разыскивают в Петербурге / Фото: Лиза Алерт

В Санкт-Петербурге уже четыре месяца идут поиски без вести пропавшего местного жителя. 30-летний Иван Бец пропал в середине августа 2022 года, но к декабрю его так и не смогли отыскать. К поискам мужчины подключились добровольцы, которые разместили в социальных сетях ориентировку.

- Внимание! Помогите начти человека. Пропал Бец Иван Алексеевич. Мужчине 30 лет. С 14 августа 2022 года о его местонахождении ничего неизвестно, - рассказали поисковики.

Все что известно о пропавшем, что рост у него 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные, а глаза карие. Во что был одет в день пропажи, также неизвестно.

Всех, кто видел мужчину или может обладает какой-либо информацией о нем, просят звонить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112. Также нужна помощь добровольцев, готовых заниматься поисками человека.