Глава СК Бастрыкин поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения

Бастрыкин поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения Фото: Александр ГЛУЗ

8 декабря 2022 года одна из самых известных жительниц Санкт-Петербурга, народная артистка СССР, лауреат множества премий и звезда "Служебного романа" Алиса Бруновна Фрейндлих отмечает день рождения - 88 лет. С этим праздником актрису поздравил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передав ей теплые слова.

- Обаятельная, чуткая и справедливая, Алиса Бруновна пережила в детстве блокаду Ленинграда, научившись не только сохранять внутреннюю теплоту, но и делиться ею с окружающими. Привитые ей с ранних лет высокие нравственные идеалы делают ее жизненный и творческий путь ярким и излучающим энергию деятельной целеустремленной личности, - сказал Бастрыкин.

Глава СК отметил выдающийся талант Фрейндлих, ее ироничность и очаровательность артистки, которые видны не только на сцене, но и в жизни.