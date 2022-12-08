Пробка из троллейбусов собралась на Невском проспекте Петербурга утром 8 декабря

На Невском проспекте собралась пробка из троллейбусов Фото: СОЦСЕТИ

На Невском проспекте Санкт-Петербурга утром 8 декабря 2022 года общественный транспорт встал в пробку. Затор образовался от площади Восстания в сторону площади Александра Невского. Об этом в социальной сети рассказали прохожие.

- На Невском проспекте собралась пробка из троллейбусов и автобусов, - сообщили очевидцы.

По предварительным данным, троллейбусы встали из-за проблем на контактной сети. Из-за того, что встало движение электрического транспорта, несколько автобусов, маршруты которых пролегали также по площади Восстания, тоже встали.

Разумеется, автомобили также с трудом могут проехать место затора. Временно всем рекомендуется выбирать другие пути следования и объезжать пробку.