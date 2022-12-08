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НовостиОбщество8 декабря 2022 7:27

«Новогодняя почта» снова откроется на Дворцовой площади

Она начнет работать с 19 декабря
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На Дворцовой площади откроется "Новогодняя почта".

На Дворцовой площади откроется "Новогодняя почта".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй год подряд на Дворцовой площади откроется «Новогодняя почта». Она начнет работать с 19 декабря и будет принимать открытки от жителей и гостей города почти до наступления Нового года.

- В прошлом году через «Новогоднюю почту» было отправлено более 20 тысяч открыток, - пишет «Петербургский дневник».

Идея отправить поздравления близким людям из центра Северной столицы настолько понравилась горожанам, что к почтовому ящику выстраивались очереди. В этом году опыт учли, поэтому ящиков станет два. А время работы почты увеличат.

Отправить открытки можно будет каждый день с 19 по 30 декабря с 17:00 до 21:00. И все это совершенно бесплатно.