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НовостиАвто8 декабря 2022 7:54

Покрытый снегом BMW едва не устроил аварию в Петербурге

Машину с нулевой обзорностью заметили на Гороховой улице
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
"Оно ехало и моргало поворотником". Фото: vk.com/spb_today

"Оно ехало и моргало поворотником". Фото: vk.com/spb_today

Снегопад, обрушившийся на Петербург, вызвал не только пробки на дорогах, но и привел к десяткам ДТП. Одно из них едва не произошло на Гороховой улице, где водитель синего BMW чуть не столкнулся с другой машиной при перестроении. Он ее просто не видел из-за толстого слоя снега, лежащего на боковых стеклах.

- Страна должна знать своих героев. Центр города, Гороховая улица. ДТП, к счастью, удалось предотвратить посигналив, - пишет водитель второй машины в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По его словам, у BMW не было почищено даже маленького пятачка у зеркала заднего вида, чтобы водитель мог совершать маневры осознанно. Предотвратить аварию удалось лишь поняв о перестроении из-за включенного поворотника.

- Это включенный поворотник на BMW Мне не почудилось? Передо мной как-то перестраивалась BMW с включенным поворотником, а после моргнула аварийкой. Я думал, пришел конец света, - шутят петербуржцы про манеру вождения владельцев баварских авто.