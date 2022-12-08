Фасады домов в центре Петербурга забрызгали слякотью при уборке снега

Коммунальщики заляпали фасад слякотью при уборке снега. Фото: телеграм-канал "Мегаполис".

Коммунальщики забрызгали слякотью фасады домов в центре Петербурга. Техника, сметавшая размокший от соли снег, разбрасывала его по сторонам. Из-за этого на светлых стенах зданий образовались грязные шлепки.

- Очистка улиц Петербурга от снега. Центральный район. Гороховая улица 36-38. Молодцы, - возмущаются петербуржцы в соцсетях.

По их словам, несмотря на такую «уборку», чище на дорогах и тротуарах не стало, а фасады теперь надо или отмывать или перекрашивать. Тем более, что агрессивная среда в виде растворенной в снегу соли легко может повредить стены домов.

Напомним, что последние два дня из-за снегопада Петербург по утрам и вечерам стоит в 8-балльных пробках.