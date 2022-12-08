Алкоголики избили 90-летнюю старушку в Петербурге ради 2 тысяч рублей

В Красном Селе алкоголики избили 90-летнюю старушку и отобрали 2 тысячи рублей / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге алкоголики напали и избили 90-летнюю старушку ради 2 тысяч рублей. Вечером 7 декабря 2022 года в полицию Красносельского района поступило сообщение от очевидца, который рассказал, что в подъезде дома 9, корпус 1, по Гатчинскому шоссе соседи избивают пожилую женщину. На место выехал наряд, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Выяснилось, что двое мужчин избили 90-летнюю старушку, зашли в ее квартиру и забрали оттуда 2 тысячи, - рассказали в полиции.

Несчастную женщину с разбитой до крови головой госпитализировали в больницу.

Очевидцы рассказали, что нападавший - сосед пенсионерки, а также какой-то его приятель, которые часто выпивают. В тот же день полиция задержала одного из подозреваемых - 39-летнего мужчину. Его доставили в отделение для разбирательств. Возбуждено уголовное дело.