Мошенники за пять дней выманили три миллиона рублей у петербургских пенсионеров

В Петербурге будут судить четверых мошенников за обман пенсионеров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи петербургского управления МВД завершили работу по делу телефонных мошенников, обманывавших пенсионеров. Злоумышленники звонили пожилым людям и сообщили о ДТП, в которое якобы попал их близкий человек. А потом от имени полиции требовали денег за решение вопроса.

- По версии следствия, сообщники в течение пяти дней совершили на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 13 противоправных деяний в отношении граждан пожилого возраста, - сообщает пресс-служба МВД РФ.

Руководил мошенниками, предположительно, иностранец. Звонки пенсионерам также поступали из-за границы, но при помощи сервиса подмены номеров, отображались как российские. После того, как жертва соглашалась на требования мошенников, к ней отправляли курьера. Тот забирал деньги. Общий ущерб в полиции оценили в три с лишним миллиона рублей.

Именно курьеров и удалось задержать. Теперь их дальнейшую судьбу решит суд.