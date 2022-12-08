Гонщик на «Хендай» сбил девочку и врезался в «Форд» в Петербурге

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП с участием несовершеннолетней Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лихач за рулем автомобиля "Хендай" устроил в Санкт-Петербурге жесткое ДТП. Сначала мужчина сбил подростка на дороге, после чего сразу же врезался в попутную машину. Авария произошла вечером 7 декабря 2022 года на проспекте Маршала Блюхера. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 17 часов у дома 56 по проспекту Маршала Блюхера 28-летний водитель на автомобиле "Хендай Солярис" сбил 16-летнюю девочку, которая шла по пешеходному переходу, после чего врезался в автомобиль "Форд Мондео", который ехал в попутном направлении, - рассказали в полиции.

39-летний водитель "Форда" не пострадал. А девочке потребовалась медицинская помощь. В состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали в больницу.

Известно, что за 2022 год водитель "Хендая" несколько раз привлекался к отвественности за нарушение ПДД. Сейчас полиция проводит проверку.