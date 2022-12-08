Заболеваемость коронавирусом в Петербурге за месяц выросла в три раза

В Петербурге опять растет заболеваемость ковидом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросло почти в три раза всего за месяц. Это следует из данных, размещенных на федеральном портале Стопкоронавирус.рф. Если 10 ноября число суточных заражений составляло 305 случаев, то 8 декабря их выявлено 863.

- Госпитализировано 167 человек. Семь пациентов умерли, - сообщается на сайте.

Выздоровел за прошедший день 531 больной.

Всего с начала пандемии количество заболеваний в Петербурге достигло 1 805 262 случаев. Причем этот показатель больше количества пациентов, так как некоторые горожане болели по нескольку раз.

Жертвами коронавируса стали 36 255 горожан.