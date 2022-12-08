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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 9:13

Киоск с хот-догами сгорел на Невском проспекте

«Огненное» видео сняли случайные прохожие
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На Невском проспекте загорелся киоск с едой. Фото: vk.com/spb_today

На Невском проспекте загорелся киоск с едой. Фото: vk.com/spb_today

Лоток с хот-догами сгорел в самом центре Петербурга. Огненное «шоу» развернулось на Невском проспекте, у Катькиного садика, как в народе называют сквер у площади Островского с памятником императрице Екатерине II.

- Огонь на Невском. По-настоящему горячие хот-доги, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Там же было опубликовано видео происшествия. Судя по снятым кадрам, загорелся и сам киоск и масло, разлившееся по тротуару. Рядом с местом ЧП остановились сотрудники ГИБДД и случайные очевидцы. Удалось ли им потушить пламя, или нет, осталось за кадром.

Официальных сообщений от МЧС пока не поступало.