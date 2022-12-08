Петербургский суд запретил 10 Telegram-каналов за деморализацию военнослужащих и граждан РФ

Суд запретил каналы с деморализующей информацией. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дзержинский районный суд Петербурга запретил 10 каналов в мессенджере Telegram. Причиной этому послужил иск со стороны военной прокуратуры, посчитавшей, что информация в каналах ведет к деморализации военнослужащих и граждан России.

- Суд запретил 10 ссылок, информация по которым морально разлагает граждан РФ и способствует утрате нравственных критериев, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Каналы были обнаружены в ходе мониторинга соцсетей и Интернета. Внимание работников прокуратуры привлекли оскорбления в адрес представителей власти, армии, военных. Там же были и призывы к дезертирству из вооруженных сил.

Такие материалы посчитали вредными, а их целью - создание условий для массового нарушения общественного порядка.