Патроны на полмиллиона рублей обнаружили в машине петербуржца, прибывшего из Финляндии

Таможенники изъяли у петербуржца, прибывшего из Финляндии, охотничьи патроны на полмиллиона рублей Фото: Александр ГЛУЗ

Сотрудники таможенного поста в Бурничном задержали машину, прибывшую из Финляндии. В автомобиле житель Санкт-Петербурга ввез в страну охотничьи патроны на сумму более полумиллиона рублей. Об этом 8 декабря 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

-Полиэтиленовые пакеты с пулями и гильзами общим количеством более 3,4 тысяч штук обнаружены в салоне и багажнике автомобиля "Мерседес" петербуржца, прибывшего из Финляндии. Экспертиза установила, что изъятый товар является частями охотничьих патронов, его рыночная стоимость составляет 536 тысяч рублей, - сообщает источник.

Пули и гильзы были изъяты, а на мужчину возбудили административное дело. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 1/2 до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией.