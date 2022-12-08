Полуторагодовалый ребенок застрял в горячей батарее в Петербурге

Полуторагодовалый малыш застрял в горячей батарее в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург маленький ребенок застрял в горячей батарее. Инцидент произошел в квартире дома на улице Стойкости в Кировском районе днем 7 декабря 2022 года. Полуторагодовалый малыш, пока родители отвлеклись, решил просунуть ногу между секциями батареи. Ногу просунуть удалось, а вытащить обратно - нет. Об этом рассказал АН "Оперативное прикрытие".

- По недосмотру родителей малыш засунул ногу между секциями батареи и застрял. При попытка освободиться, ударился головой о чугунную секцию отопительного прибора, - рассказал источник.

Выбраться из западни малышу помогли родители. После чего они взяли ребенка и отвезли его в Детскую больницу №1. Врачи осмотрели мальчика и приняли решение о госпитализации, так как на правой голени у него были ожоги, а на голове травма.