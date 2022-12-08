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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 10:39

Грузовой поезд сбил пожилого мужчину в Приозерском районе Ленобласти

Несмотря на жесткий удар, мужчина выжил
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Грузовой поезд сбил пожилого мужчину в Приозерском районе

Грузовой поезд сбил пожилого мужчину в Приозерском районе

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области пожилой мужчина попал под грузовой поезд и выжил. Все произошло рано утром 8 декабря 2022 года на 138 километре недалеко от железнодорожной станции Мюллюпельта Приозерского района. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

- Сегодня около пяти часов утра в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что грузовым поездом травмирован мужчина. Транспортными полицейскими установлена личность пострадавшего. Им оказался 65-летний житель Ленинградской области, - рассказали в пресс-службе полиции.

Оказалось, что когда поезд двигался по железной дороге, мужчина шел вдоль нее. Машинист заметил человека, стал подавать громкие сигналы, а также применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Какие травмы он получил, не уточняется. Проводится проверка.