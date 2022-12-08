Кинотеатр в ТРК «Лиговъ» в Петербурге переоборудуют под офисы

Бывший кинотеатр в ТРК «Лиговъ» переоборудуют под офисы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Площади бывшего кинотеатра в ТРК "Лиговъ" в Санкт-Петербурге переоборудуют под офисы. Кинотеатр закрылся еще в 2021 году, не выдержав пандемию. Теперь недвижимость будет использоваться иначе. Об этом 8 декабря 2022 года пишет "Деловой Петербург".

- Учитывая специфику планировок кинотеатров в ходе работ приходится проводить существенные изменения, в том числе на фасаде здания. Площадь помещения составляет около 4 тысяч квадратных метро, - пишет издание.

Торговый центр "Лиговъ" находится на Лиговском проспекте и совмещен со станцией метро "Обводный канал". Кинотеатр здесь проработал с 2011 по 2021 год.

Отметим, что сокращение кинозалов происходит по всей стране. Чаще всего на их место, помимо офисов, приходят спортивные залы или развлекательные объекты.