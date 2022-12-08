Новые площадки для выгула собак откроют в трех районах Петербурга в 2023 году

В 2023 году новые площадки для дрессировки и выгула собак откроют в трёх районах Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году в Санкт-Петербурге откроют три новые площадки для дрессировки и выгула собак. Как рассказали 8 декабря в Смольном, по одной площадке появится в Приморском, Петроградском и Василеостровском районах города.

- В Приморском районе площадка расположится у дома 28 по Яхтенной улице, в Петроградском - на пересечении переулка Нестерова и Зверинской улицы, а в Василеостровском - на Среднем проспекте возле дома 21, - рассказали в городском правительстве.

Увы, Центрального района, где нет ни единой площадки, в списке нет. Как отметили в комитете по благоустройству, места для таких площадок выбираются совместно с жителями — они могут направлять предложения по их адресам и наполнению в районные администрации.

Также в 2023 году будет разработан свод правил содержания и выгула домашних животных, который утвердят на законодательном уровне. Он также включает в себя и штрафы за нарушение.